Игроки «ПСЖ» выбрали капитана на тайном голосовании

В минувший вторник команда «Пари сен Жермен» выбрала капитана на сезон-2023/2024. Голосование прошло в анонимном формате, сообщает RMC Sport.

На первую игру сезона против «Тулузы» с капитанской повязкой вышел защитник Маркиньос. Но не всем игрокам понравилось, что его выбрали капитаном в неформальной обстановке. Поэтому по инициативе тренере Луиса Энрике было решено провести тайное голосование.

По итогам опроса Маркиньос остался капитаном. Первым вице-капитаном выбран Данилу Перейра, вторым – Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.