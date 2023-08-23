Калешин раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

«Готов ли я посетить шоу Дзюбы и Слуцкого? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несёт», — приводит слова Евгения Калешина «РИА Новости Спорт».