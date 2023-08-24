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Почетный президент РФС Колосков: лучше бы Дзюба не возвращался в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что лучше бы нападающий Артем Дзюба не возвращался в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

Экс-глава РФС: лучше бы Дзюба не возвращался в РПЛ
© globallookpress.com

«Уже нет сил отвечать на вопросы про Дзюбу, прекращайте. Лучше бы он вообще не возвращался в РПЛ, меньше бы шумихи было. У него на первом месте точно не футбол», — сказал Колосков.

Дзюба вместе с бывшим тренером в сборной России Леонидом Слуцким сейчас снимается в совместное шоу о футболе на YouTube-канале, а также участвует в качестве гостя в других программах.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом.

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