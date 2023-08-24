Экс-глава РФС: лучше бы Дзюба не возвращался в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что лучше бы нападающий Артем Дзюба не возвращался в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Уже нет сил отвечать на вопросы про Дзюбу, прекращайте. Лучше бы он вообще не возвращался в РПЛ, меньше бы шумихи было. У него на первом месте точно не футбол», — сказал Колосков.

Дзюба вместе с бывшим тренером в сборной России Леонидом Слуцким сейчас снимается в совместное шоу о футболе на YouTube-канале, а также участвует в качестве гостя в других программах.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.