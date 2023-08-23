«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» 90 млн евро за Салаха

«Аль-Иттихад» рассматривает возможность трансфера нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации инсайдера, клуб из Саудовской Аравии намерен убедить руководство мерсисайдцев продать египетского форварда.

«Аль-Иттихад» готов предложить 90 млн евро за 31-летнего нападающего. Если сделка завершится успешно, этот трансфер станет самым в истории чемпионата Саудовской Аравии.

За «Аль-Иттихад» уже выступают обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, чемпион мира Н’Голо Канте, победитель Лиги чемпионов Фабиньо и португальский форвард Жота.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июне 2017 года. «Красные» заплатили за египтянина рекордные для себя 42 млн евро без учета бонусных выплат.

Действующий контракт форварда с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 65 млн евро.