«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» 90 млн евро за Салаха

«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» 90 миллионов евро за Салаха
«Аль-Иттихад» рассматривает возможность трансфера нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает журналист Руди Галетти.
По информации инсайдера, клуб из Саудовской Аравии намерен убедить руководство мерсисайдцев продать египетского форварда.
«Аль-Иттихад» готов предложить 90 млн евро за 31-летнего нападающего. Если сделка завершится успешно, этот трансфер станет самым в истории чемпионата Саудовской Аравии.
За «Аль-Иттихад» уже выступают обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, чемпион мира Н’Голо Канте, победитель Лиги чемпионов Фабиньо и португальский форвард Жота.
Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июне 2017 года. «Красные» заплатили за египтянина рекордные для себя 42 млн евро без учета бонусных выплат.
Действующий контракт форварда с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 65 млн евро.
В составе «Ливерпуля» Салах провел 307 матчей, забил 187 голов и отдал 80 результативных передач. Также египтянин завоевал с клубом 7 трофеев, включая титул победителя АПЛ и Лигу чемпионов.