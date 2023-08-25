Капитан "Динамо" Бальбуэна считает, что его клуб занял бы место в топ-5 АПЛ

Защитник и капитан московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал, на какое место в турнирной таблице чемпионата Англии претендовала бы его команда. Слова игрока передает "РБ Спорт". 32-летний парагваец выразил уверенность, что динамовцы были бы в топ-5 Английской премьер-лиги (АПЛ).

Летом 2022 года Фабио Бальбуэна покинул "Динамо". Он воспользовался правом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом до 30 июня 2023 года. В это время он играл в Бразилии за "Коринтианс", арендное соглашение с которым истекло 30 июня 2023 года. Контракт Бальбуэна с "Динамо" рассчитан до 2025 года. Он стал игроком бело-голубых в 2021 году, перейдя из английского "Вест Хэма". В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" после пяти туров набрало 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице.