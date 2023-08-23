Стало известно, сколько посредники заработали на трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале назвал причастных к трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Как утверждает источник, в этом переходе приняли участие журналист Нобель Арустамян, продюсер «Комент.Шоу» Владислав Хапсас, экс-футболист Владо Лемич и агент Павел Андреев.

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Карпов сообщил, что агент Захаряна Андреев попытался увеличить сумму агентских выплат. Арустамян, Хапсас и Лемич получили от «Сосьедада» €1 млн, но 50% от этой суммы досталась Андрееву. Помимо этого он получил от «Динамо» €2 млн.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Российский полузащитник присутствовал на последнем матче «Сосьедада» в Ла Лиге. Его команда сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.