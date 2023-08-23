Легионер «Динамо» рассказал, в каком случае покинул бы Россию

Игрок "Динамо" Лаксальт признался, что уехал бы из России, почувствовав опасность
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт надеется, что у покинувшего клуб полузащитника Матиаса Норманна все будет хорошо. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Поступок Норманна? У каждого игрока есть свои чувства и точка зрения. У нас хорошие отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем. Это его решение. Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в Москва-Сити. Если бы я чувствовал опасность, несомненно уехал бы. Но это не тот случай», — сказал Лаксальт.
Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года.
После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».
Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.