Легионер «Динамо» рассказал, в каком случае покинул бы Россию

«Поступок Норманна? У каждого игрока есть свои чувства и точка зрения. У нас хорошие отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем. Это его решение. Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в Москва-Сити. Если бы я чувствовал опасность, несомненно уехал бы. Но это не тот случай», — сказал Лаксальт.