Кухарчук высказался о внезапном уходе из «Химок»

«Прозвучала такая фраза: «Это футбол». Думаю: «Ну, окей». Даже не стал вдаваться в подробности. Дальше решал вопрос со спортивным директором. Но было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё.



Поменяли весь костяк — всех, кто поднимал команду из ФНЛ! Лантратов сейчас очень надёжен в «Локомотиве», Тихий со мной в Нижнем, Данилкин лидирует в Первой лиге с «Акроном». Филин — вообще в чемпионате Бельгии. Мы много всего сделали для «Химок». И тут зимой одним разом слышим: «На связи!» Ну, хорошо, на связи.



Думаю, тренерский штаб просто хотел собрать состав под себя. С футболистами, которых они знают, которым доверяют», — приводит слова Кухарчука Sport24.