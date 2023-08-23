Денис Черышев проведет сезон-2023/2024 в «Венеции»

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что полузащитник Денис Черышев сезон-2023/2024 проведёт в стане итальянской команды. Нынешним летом венецианцы не получили ни одного предложения по трансферу 32-летнего россиянина.

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«Следующий сезон Черышев проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по его трансферу. Поэтому Денис остаётся с нами», — цитирует Брендолина Sport24.

Денис Черышев летом 2022 года подписал двухлетний контракт с «Венецией». Однако 32-летний россиянин перестал входить в планы тренерского штаба итальянской команды, поэтому сообщалось, что при хорошем предложении его могут отпустить в новый клуб.