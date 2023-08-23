В ПАОКе рассказали о проблемах Оздоева с вылетом в Шотландию

В ПАОКе считают, что Оздоев пропустит матч с "Хартс" из-за проблем с визой
Вице-президент ПАОК Макис Гагатсис заявил, что в клубе ждут дополнительной проверки документов российского полузащитника команды Магомеда Оздоева, не получившего визу в Шотландию. Его слова передает Sport24.
«Ситуация такова, что Магомеду Оздоеву, как и всем гражданам России, для получения визы Великобритании нужно ждать дополнительной проверки. Мы ждем одобрения.
Игра уже завтра, если мы сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев скорее всего пропустит завтрашний матч Лиги Конференций с «Хартс», — сказал Гагатсис.
Встреча с «Хартс» в рамках Лиги конференций состоится в Эдинбурге 24 августа. Начало в 21:45 по московскому времени.
В прошлом сезоне Оздоев играл в «Турции» за «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. 7 августа ПАОК объявил о подписании контракта с российским полузащитником. Он дебютировал за клуб 10 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком» (0:0).
С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.