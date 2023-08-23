Агент Клаудиньо прокомментировал информацию об интересе клуба Лиги 1 к игроку

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию, что его клиентом интересовался один из ведущих клубов французской Лиги 1.

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«Клаудиньо интересовался клуб Лиги 1? Это неправда. Есть ли интерес к Клаудиньо? Только запросы», — приводит слова Луиса Фернандо Гарсии «Спорт день за днем».

26-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне провёл семь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 20 млн. В составе «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.