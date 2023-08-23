Американская футболистка заявила, что Рубиалес применил физическое насилие к Эрмосо

Меган Рапино: Рубиалес применил физическое насилие к Эрмосо
Двукратная чемпионка мира американская футболистка Меган Рапино раскритиковала президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо во время церемонии награждения победителей ЧМ-2023.
«Поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в Федерации футбола Испании и мужчин в ней. Мы увидели ещё одну картина, которая сигнализирует нам об этом — после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.
Что это за перевёрнутый мир? Там, где вы должны праздновать, футболистка подвергается физическому насилию со стороны какого-то мужчины», — приводит слова Рапино The Atlantic.
На церемонии награждения он схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо заявила, что ей не понравилось поведение Рубиалес. Позже глава RFEF заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».