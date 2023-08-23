Американская футболистка заявила, что Рубиалес применил физическое насилие к Эрмосо

«Поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в Федерации футбола Испании и мужчин в ней. Мы увидели ещё одну картина, которая сигнализирует нам об этом — после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.



Что это за перевёрнутый мир? Там, где вы должны праздновать, футболистка подвергается физическому насилию со стороны какого-то мужчины», — приводит слова Рапино The Atlantic.