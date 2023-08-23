«Динамо» отпраздновало столетие, поучаствовав в конкурсе аэростатов

Воздушный шар футбольного клуба «Динамо» в рамках празднования столетия общества принял участие в фестивале аэростатов «Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Советский спорт».

© ФК "Динамо"

Мероприятие прошло в середине августа. На протяжении шести дней в небе над Волгой и центром города поднимались в воздух десятки воздушных шаров.

В апреле 2023 года спортивное общество «Динамо» отпраздновало свое столетие.

Стоит отметить, что шар москвичи подготовили совместно со своим официальным авиаперевозчиком – авиакомпанией «Россия».

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 10 очков, делит третье место в турнирной таблице с «Зенитом». Лидерами также являются сразу две команды --«Краснодар» и «Урал». У команд по 13 очков. В минувшие выходные подопечные Марцела Лички одержали победу в «братском дерби» над ЦСКА со счетом 2:1. Голами отметились Муми Нгамале и Федор Смолов (с пенальти).