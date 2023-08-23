Экс-тренер мадридского «Реала» оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

«Испанский чемпионат — хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», — сказал Капелло.