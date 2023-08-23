Экс-тренер мадридского «Реала» оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло считает, что российский полузащитник Арсен Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Испанский чемпионат — хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», — сказал Капелло.
19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».
Российский полузащитник присутствовал на последнем матче «Сосьедада» в Ла Лиге. Его команда сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.
В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.