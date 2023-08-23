Президент РФС прокомментировал возможное снятие санкций со стороны УЕФА

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможное снятие санкций с российских клубов и сборных со стороны УЕФА.
«Пока мы видим лишь динамику от судей, делегатов и инспекторов. Надеемся, что через какое-то время УЕФА сделает новый шаг.
Сразу весь футбол вряд ли вернётся. Надеемся, будут возвращаться какие-то команды постепенно. Или клубные, или национальные. Верим, что, возможно, что-то произойдёт в этом году», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».
Ранее в РФС сообщили, что совместно с УЕФА, ФИФА и Международным олимпийским комитетом (МОК) в рамках рабочей группы занимаются изучением вопроса возвращения России в международные турниры.
В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.