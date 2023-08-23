Президент РФС прокомментировал возможное снятие санкций со стороны УЕФА

«Пока мы видим лишь динамику от судей, делегатов и инспекторов. Надеемся, что через какое-то время УЕФА сделает новый шаг.



Сразу весь футбол вряд ли вернётся. Надеемся, будут возвращаться какие-то команды постепенно. Или клубные, или национальные. Верим, что, возможно, что-то произойдёт в этом году», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».