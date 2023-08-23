Скаут-директор «Парижа» прокомментировал аренду Абдуллиной

Скаут-директор «Парижа»: мы очень рады подписать контракт с Алсу
Скаут-директор женского футбольного клуба «Париж» Антуан Феррейра прокомментировал аренду защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной.
«Мы очень рады подписать контракт с Алсу. Следили за ней в течение трёх лет, когда она ещё не выступала за московский «Локомотив», но мы не могли её привлечь. Это было долгое ожидание, но мы очень рады, что сделка состоялась.
Нет сомнений, что она быстро адаптируется, поскольку Алсу обладает большим талантом, и нам нужна была женщина-футболист такого профиля. Я уверен, что Алсу станет одной из лучших защитниц чемпионата», — цитирует Феррейру «РИА Новости Спорт».
Напомним, уроженка Азнакаевского района Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. Её контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.