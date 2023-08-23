Скаут-директор «Парижа» прокомментировал аренду Абдуллиной

«Мы очень рады подписать контракт с Алсу. Следили за ней в течение трёх лет, когда она ещё не выступала за московский «Локомотив», но мы не могли её привлечь. Это было долгое ожидание, но мы очень рады, что сделка состоялась.



Нет сомнений, что она быстро адаптируется, поскольку Алсу обладает большим талантом, и нам нужна была женщина-футболист такого профиля. Я уверен, что Алсу станет одной из лучших защитниц чемпионата», — цитирует Феррейру «РИА Новости Спорт».