«Аль-Иттихад» хочет продать недавно приобретенного Жоту

Клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» принял решение продать португальского полузащитника Филипе Жоту, перешедшего в клуб всего месяц назад. Об этом сообщает Marca.

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По данным испанских СМИ, руководство клуба считает 24-летнего португальца недостаточно звёздным футболистом. Клуб хочет подписать на место Жоты египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

По другой версии, Жоту заподозрили в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Как известно, в Саудовской Аравии за гомосексуализм наказывают смертной казнью – из-за этого клуб решил немедленно избавиться от нападающего.