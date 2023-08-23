«Аль-Иттихад» хочет продать недавно приобретенного Жоту

«Аль-Иттихад» хочет продать Жоту из-за возможной принадлежности к ЛГБТ-сообществу
Клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» принял решение продать португальского полузащитника Филипе Жоту, перешедшего в клуб всего месяц назад. Об этом сообщает Marca.
По данным испанских СМИ, руководство клуба считает 24-летнего португальца недостаточно звёздным футболистом. Клуб хочет подписать на место Жоты египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
По другой версии, Жоту заподозрили в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Как известно, в Саудовской Аравии за гомосексуализм наказывают смертной казнью – из-за этого клуб решил немедленно избавиться от нападающего.
В прошлом сезоне Филипе Жота выступал за «Селтик» в чемпионате Шотландии, где отыграл 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.