Кухарчук объяснил, в чем Талалаев и Юран сильнее тренера Клотета

«У меня нет тренерской лицензии, поэтому, если сейчас начну давать оценку, буду похож на диванного критика. У каждого тренера свой подход, а тем более у иностранца. Клотет — это абсолютно другие методы и видение.



Если сравнить его с Талалаевым и Юраном? Под их руководством мне больше нравилось работать. И, конечно, оба сильнее Пепа. В первую очередь — в психологии. Она даже важнее, чем тактика. Мы что, когда ЦСКА с «Химками» при Юране побеждали, раскатали их по игре? Нет. Просто вышли заряженные, понимая: отступать некуда. Со «Спартаком» так же — топовая команда, но мы их перебегали и были более заряженными. Это заслуга тренера. Талалаев, Юран и Клотет приходили в одинаковых условиях: по ходу сезона, без сборов. Но кто-то справился, а кто-то нет», — приводит слова Кухарчука Sport24.