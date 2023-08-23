Зделар рассказал, почему решил сыграть свадьбу в Москве

«Почему решил праздновать свадьбу в Москве? Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждём малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден — Москва. Скоро я стану отцом, у меня будет мальчик, который родится тоже в столице России.



Не боялся играть свадьбу в России? Нет, абсолютно. Мне и моей семье комфортно в России», — приводит слова Зделара Sport24.