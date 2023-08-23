Назван стадион, на котором планируют сыграть сборные России и Катара

Товарищеский матч между сборными России и Катара по футболу состоится на стадионе «Эль-Джануб», который принимал матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в РФС заявили об устном согласовании с Катаром проведения товарищеского матча.

«Матч между сборными Катара и России планируется провести на стадионе «Эль-Джануб», — заявил источник.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.