Назван стадион, на котором планируют сыграть сборные России и Катара

Матч между сборными России и Катара планируют провести на стадионе ЧМ-2022
Товарищеский матч между сборными России и Катара по футболу состоится на стадионе «Эль-Джануб», который принимал матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в РФС заявили об устном согласовании с Катаром проведения товарищеского матча.
«Матч между сборными Катара и России планируется провести на стадионе «Эль-Джануб», — заявил источник.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).