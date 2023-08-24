Агент Чавеса сообщил, когда футболист подпишет контракт с «Динамо»

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника Луиза Чавеса, сообщил, что в четверг футболист прибудет в Москву, а в пятницу подпишет контракт с «Динамо».
Ранее СМИ сообщили, что Чавес на текущей неделе оплатил расторжение контракта с мексиканской «Пачукой» и в скором времени станет футболистом «Динамо».
— Сегодня в 18:30 Луис уже будет в Москве. Всё в порядке. Завтра он подпишет контракт с «Динамо», — приводит слова агента Чавеса Sport24.
Чавес выступал за «Пачуку» с 2019 года. В составе команды он провел 143 матча, забил 14 мячей и сделал 12 голевых передач.