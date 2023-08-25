Главный тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на слухи о конфликте с Бензема

«Я читал в прессе, что у меня плохие отношения с Каримом Бензема. Все, кто меня знает, понимают, что это, конечно, абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильный состав, мы довольны всеми футболистами. Мы рады, что Карим с нами, он счастлив на поле, вы можете видеть, как ему нравится играть в «Аль-Иттихаде». Я понимаю, что происходит, но у нас очень и очень сильная команда», — приводит слова Санту RMC Sport.