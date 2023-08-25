Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Женская сборная России переместилась с 24-й на 25-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

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На 24-м месте мирового рейтинга теперь располагается сборная Ирландии с 1 724 очками. На счету российской команды 1 717 очков.

В июле сборная России провела четыре товарищеских матча. В начале месяца россиянки дважды проиграли команде Китая со счетом 0:1 и 1:2. В середине месяца российская сборная дважды обыграла команду Ирана - 4:0 и 2:0.

Лидером мирового рейтинга стала сборная Швеции (2 069 очков), которая стала бронзовым призером завершившегося 20 августа чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии. Победитель мирового первенства команда Испании поднялась на вторую позицию (2 051,84). Тройку лучших замыкает прежний лидер рейтинга ФИФА сборная США (2 051,21), которая впервые с июня 2017 года потеряла лидерство. Американки на прошедшем чемпионате мира проиграли в 1/8 финала шведкам в серии послематчевых пенальти и впервые в истории не смогли преодолеть эту стадию на мировом первенстве.