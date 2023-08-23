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Матч «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек

Прямую трансляцию матча «Спартак»«Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек.

Матч «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек
© Sports.ru

Встреча в рамках 5-го тура Мир РПЛ прошла 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.

«Матч «Спартак» – «Зенит» показал достойные цифры, став лидером вечернего прайм-тайма. Доля трансляции составила 12,9%, по данным Mediascope РФ (Россия 100к+, М14-59, 18:30-21:35). Всего же трансляцию посмотрели более 4,8 млн человек», – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Насколько известно, это рекордный рейтинг футбольных трансляций этого сезона. Меньше зрителей смотрели в том числе игру за Суперкубок – 4,37 млн.