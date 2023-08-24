Агент Тикнизяна рассказал о предложении «Вердера» и интересе «Вольфсбурга»

«Было предложение от «Вердера». От «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности. Согласился ли бы Наир на переход в немецкий клуб? Да, согласился бы.



Насколько переход Захаряна в «Реал Сосьедад» нас вдохновляет? Можно только порадоваться за Арсена, что он будет играть в большом европейском клубе в одной из сильнейших лиг», — приводит слова Клюева Metaratings.