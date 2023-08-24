Месси заявил, что переезд в Майами был семейным решением

"Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось. Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше", - сказал Месси.