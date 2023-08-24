Месси заявил, что переезд в Майами был семейным решением
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что его семья не ошиблась, выбрав Майами для жизни и продолжении его карьеры. Его слова передает TyC Sports.
"Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось. Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше", - сказал Месси.
Месси летом 2023 года сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США СМИ отправляли Месси в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату. В дебютном матче Месси забил гол в добавленное время и принес команде победу над "Крус Асуль". В семи матчах за "Интер Майми" аргентинец забил уже 10 мячей.