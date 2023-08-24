Названа причина срыва трансфера Бернарду Силвы в ПСЖ

По данным источника, всё дело в том, что трансферу воспротивился главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист не захотел терять ещё одного футболиста центральной линии после того, как в «Аль-Ахли» был продан Рияд Марез. Отмечается, что «ПСЖ» до последнего был настолько уверен в осуществлении сделки, что даже не подготовил запасной план на случай, если что-то пойдёт не так.