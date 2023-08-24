Глушаков заявил о продолжении карьеры

«Буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три матча сыграю в пляжном футболе — и всё. Трансферное окно в России ещё долго открыто. Сейчас тренируюсь два раза в день, нахожусь в игровом тонусе. Играю со всеми, с кем можно. Иногда получается провести и три маьча в день! Бегаю также с тренером по физической подготовке. Хоть сейчас готов усилить любую команду», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».