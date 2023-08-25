Орлов: Кокорин еще может заиграть в «Фиорентине»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина . По его мнению, футболист ещё может заиграть в Италии.

«Кокорин является способным футболистом. Если он сделал ментальный переворот в своей голове, он сможет добиться успеха в «Фиорентине». Но будет сложно. Эта команда претендует на выступления в еврокубках. Желаем Кокорину удачи», — приводит слова Орлова Sport24 .

Ранее сообщалось, что выкупить его контракт намеривается кипрский «Арис», за который Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне. Контракт Александра с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. В Серии А он оказался в январе 2021 года.