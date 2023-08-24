Итальянский журналист заявил, что «Фиорентина» хочет продать Кокорина
Журналист итальянского издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини рассказал о ситуации с возможным уходом из «Фиорентины» российского футболиста Александра Кокорина. Его слова передает Sport24.
«Кокорин всегда в составе «Фиорентины». Настолько часто, что в первом субботнем матче чемпионата Италии он даже был на скамейке запасных «Фиорентины». Также он очень хорошо выступил в товарищеском матче против ОФИ. Несмотря на все заслуги Кокорина, клуб намерен продать его до 31 августа.
В любом случае, после отличного сезона на Кипре будущее Кокорина во Флоренции туманно. Он стал лучшим в «Арисе» по физическим данным, и, по статистике, одним из лучших в «Фиорентине» во время предсезонки, но это не изменит решения менеджеров флорентийского клуба.
Все в руководстве «фиалок» хотят продать Кокорина. Для этого нужен покупатель, но на данный момент в Италии нет ни одного клуба, который хотел бы подписать Кокорина», — заявил журналист.
32-летний нападающий стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.