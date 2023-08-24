Итальянский журналист заявил, что «Фиорентина» хочет продать Кокорина

«Кокорин всегда в составе «Фиорентины». Настолько часто, что в первом субботнем матче чемпионата Италии он даже был на скамейке запасных «Фиорентины». Также он очень хорошо выступил в товарищеском матче против ОФИ. Несмотря на все заслуги Кокорина, клуб намерен продать его до 31 августа.



В любом случае, после отличного сезона на Кипре будущее Кокорина во Флоренции туманно. Он стал лучшим в «Арисе» по физическим данным, и, по статистике, одним из лучших в «Фиорентине» во время предсезонки, но это не изменит решения менеджеров флорентийского клуба.



Все в руководстве «фиалок» хотят продать Кокорина. Для этого нужен покупатель, но на данный момент в Италии нет ни одного клуба, который хотел бы подписать Кокорина», — заявил журналист.