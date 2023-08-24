Нигматуллин считает, что у «Спартака» выработался комплекс «Зенита»

— Сейчас у «Спартака» был шикарный, чуть ли не рекордный старт, но сразу были видны большие проблемы в обороне. Скажем так, большие — для решения серьезных задач. И «Спартак» пока никак не может научиться играть с «Зенитом». Равноценно. Не боясь соперника. Сколько там, шесть лет уже не выигрывает? Это общее поражение — и тренерское, и команды, — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».