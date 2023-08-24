Нигматуллин считает, что у «Спартака» выработался комплекс «Зенита»
Бывший вратарь сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин считает, что «Спартак» в последние годы не может играть против «Зенита» без боязни соперника.
«Спартак» начал текущий сезон с пяти побед (три в чемпионате и две в Кубке), но после этого потерпел два поражения в МИР РПЛ — от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3). При этом команда Гильермо Абаскаля пропускала в каждом из семи матчей сезона как минимум один мяч.
— Сейчас у «Спартака» был шикарный, чуть ли не рекордный старт, но сразу были видны большие проблемы в обороне. Скажем так, большие — для решения серьезных задач. И «Спартак» пока никак не может научиться играть с «Зенитом». Равноценно. Не боясь соперника. Сколько там, шесть лет уже не выигрывает? Это общее поражение — и тренерское, и команды, — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».