Вендел рассказал, какую цель поставил перед собой в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел сказал «Матч ТВ», что намерен превысить свой голевой показатель по сравнению с предыдущим сезоном МИР РПЛ.

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В прошлом сезоне Вендел забил 8 мячей в чемпионате России. В этом сезоне у него 2 гола — оба в ворота московского «Спартака» в матче пятого тура МИР РПЛ.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что руководство клуба разрешило Венделу заняться поиском новой команды. В конце июля 25 летний бразилец вернулся в расположение клуба. После матча третьего тура РПЛ с «Динамо» (2:3) тренер Анатолий Тимощук заявил, что Вендел получил денежный штраф от руководства «сине бело голубых».

— Как бы вы ответили на вопрос что дальше?

— Дальше — «Урал», а потом кубковая игра с «Балтикой». Моя задача — в каждой игре приносить «Зениту» максимум пользы. Поставил цель превысить свой голевой показатель. В прошлом сезоне в чемпионате у меня было восемь мячей, сейчас хочется больше. И, конечно же, помочь «Зениту» своими голами и командными действиями завоевать все доступные титулы, — сказал Вендел «Матч ТВ».