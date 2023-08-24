Transfermarkt объявил 10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Портал Transfermarkt объявил рейтинг самых дорогостоящих футбольных лиг. Первое место заняла АПЛ, обойдя своего ближайшего конкурента в 2,5 раза.
Попал в топ-10 и чемпионат Саудовской Аравии. Общая стоимость футболистов этой лиги превысила € 1 млрд.
Рейтинг лиг по совокупной стоимости игроков
- АПЛ (20 команд) – € 10,48 млрд.
- Примера (20 команд) – € 4,67 млрд.
- Серия А (20 команд) – € 4,52 млрд.
- Бундеслига (18 команд) – € 4,14 млрд.
- Лига 1 (18 команд) – € 3,48 млрд.
- Чемпионат Бразилии (20 команд) – € 1,46 млрд.
- MLS (29 команд) – € 1,29 млрд.
- Чемпионат Португалии (18 команд) – € 1,24 млрд.
- Чемпионат Турции (20 команд) – € 1,07 млрд.
- Чемпионат Саудовской Аравии (18 команд) – € 1,02 млрд.