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Transfermarkt объявил 10 самых дорогостоящих футбольных лиг

Портал Transfermarkt объявил рейтинг самых дорогостоящих футбольных лиг. Первое место заняла АПЛ, обойдя своего ближайшего конкурента в 2,5 раза.

Transfermarkt объявил 10 самых дорогостоящих футбольных лиг
© РИА Новости

Попал в топ-10 и чемпионат Саудовской Аравии. Общая стоимость футболистов этой лиги превысила € 1 млрд.

Рейтинг лиг по совокупной стоимости игроков

  1. АПЛ (20 команд) – € 10,48 млрд.
  2. Примера (20 команд) – € 4,67 млрд.
  3. Серия А (20 команд) – € 4,52 млрд.
  4. Бундеслига (18 команд) – € 4,14 млрд.
  5. Лига 1 (18 команд) – € 3,48 млрд.
  6. Чемпионат Бразилии (20 команд) – € 1,46 млрд.
  7. MLS (29 команд) – € 1,29 млрд.
  8. Чемпионат Португалии (18 команд) – € 1,24 млрд.
  9. Чемпионат Турции (20 команд) – € 1,07 млрд.
  10. Чемпионат Саудовской Аравии (18 команд) – € 1,02 млрд.