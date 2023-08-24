Футболистки сделали тату на тему скандального поцелуя Рубиалеса

Футболистки сборной Испании после победы на чемпионате мира — 2023 сделали себе временное тату на тему скандала, связанного с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

© Соцсети

Празднуя победу на Ибице испанки поиронизировали на тему скандала и сделали тату «#NoHayVeranoSinBeso» — «Нет лета без поцелуя». Фотографии с такими татуировками на разных частях тела опубликовали Дженнифер Эрмосо, Она Батлье, Алексия Путельяс, Ката Коль и Тереза Абеллейра.

20 августа испанская команда обыграла Англию (1:0) в финале ЧМ, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанские футболистки впервые в истории стали победительницами турнира.