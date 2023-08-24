Защитник «Зенита» ответил, хочет ли в Европу

«Хочу ли я в Европу? Хотел бы там себя попробовать. Неважно, в каком чемпионате. Но сначала надо проявить себя в «Зените», пробиться в основной состав, так, чтобы постоянно играть по 90 минут, как в матче со «Спартаком». Конкуренция у нас серьёзная, но я готов биться за место в старте», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».