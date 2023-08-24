«Торино» пытается вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»

Итальянский «Торино» продолжает попытки вернуть в свой состав российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, игравшего за туринцев в прошлом сезоне на правах аренды. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, руководство «Торино» работает над возвращением Миранчука и хочет попытаться взять его в аренду с обязательством выкупа через год, если туринцы смогут пробиться в еврокубки по итогам сезона.

Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 12 млн.