Нападающий Азмун близок к переходу в «Рому»

Сердар Азмун продолжит карьеру в Серии А.

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Нападающий «Байера» близок к переходу в «Рому», сообщает Sky. Ожидается, что в скором времени стороны завершат переговоры.

«Рома» и главный тренер команды Жозе Моуринью хотели подписать иранца еще в 2021 году, но тогда он выбрал «Байер». Этим летом на игрока претендовали «Милан» и «Зенит».