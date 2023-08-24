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Азмун близок к переходу в «Рому». На Сердара претендовали «Милан» и «Зенит»

Сердар Азмун продолжит карьеру в Серии А.

Нападающий Азмун близок к переходу в «Рому»
© Sports.ru

Нападающий «Байера» близок к переходу в «Рому», сообщает Sky. Ожидается, что в скором времени стороны завершат переговоры.

«Рома» и главный тренер команды Жозе Моуринью хотели подписать иранца еще в 2021 году, но тогда он выбрал «Байер». Этим летом на игрока претендовали «Милан» и «Зенит».

Петербургский клуб был готов предложить 29-летнему форварду зарплату в размере около 3 миллионов евро в год. Азмун выступал за «Зенит» в 2019-2021 годах.