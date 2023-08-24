Тони Кроос назвал «позорищем» переход полузащитника Вейги в «Аль-Ахли»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос резко негативно отозвался о трансфере 21-летнего Габриэля Вейги в «Аль-Ахли». Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо написал в соцсетях, что трансфер полузащитника в «Аль-Ахли» уже согласован.

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В комментариях к посту появился Кроос. Он написал: «Позорище».

По данным немецкого издания Bild, саудовские клубы интересовались Кроосом этим летом. Они предлагали немцу контракт, но футболист отклонил предложение.

Что касается Вейги, то им ранее интересовались ведущие европейские клубы, включая «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие. Тем не менее, полузащитник решил перебраться в Саудовскую Аравию, где ему предлагают более высокую зарплату.