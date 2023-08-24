Семак высказался о предстоящем матче с «Уралом»

«Команда не просто так находится на верху турнирной таблицы. Тут и уровень игроков, и тактической подготовленности благодаря главному тренеру. «Урал» смотрится очень уверенно, поэтому нас ждет сложный матч против хорошего клуба», - приводит слова Семака «Матч ТВ».