Семак заявил, что «Зенит» ждет непростой матч против «Урала»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Уралом» в шестом туре РПЛ.
«Команда не просто так находится на верху турнирной таблицы. Тут и уровень игроков, и тактической подготовленности благодаря главному тренеру. «Урал» смотрится очень уверенно, поэтому нас ждет сложный матч против хорошего клуба», - приводит слова Семака «Матч ТВ».
26 августа «Зенит» встретится с «Уралом» в матче шестого тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
В пятом туре команда Семака одержала победу над «Спартаком» (3:1), «Урал» оказался сильнее «Балтики» (1:0).
После пяти туров «Урал» на втором месте в РПЛ. У команды Гончаренко 13 очков. «Зенит» на четвертой строчке, у сине-бело-голубых 10 очков.