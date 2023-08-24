Экс-вратарь сборной России рассказал, кому желает победы в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Нигматуллин рассказал, кому желает победы в РПЛ
Знаменитый в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин, выступавший за московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, а также за итальянские клубы и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что желает успеха «Краснодару» из-за того, как клубом управляет его владелец бизнесмен Сергей Галицкий.
«Хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, «Краснодар» добрался до титулов. Но пока чего-то все время не хватает. Так же было и в этом году в финале Кубка», — рассказал Нигматуллин.
«Краснодар» успешно начал текущий сезон, одержав четыре победы в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги и затем сыграв вничью в пятом с «Локомотивом», упустив победу в самой концовке. «Быки» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича возглавляют турнирную таблицу, по дополнительным показателям опережая «Урал» из Екатеринбурга. При этом на групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Краснодар» потерпел два поражения от «Спартака» и «Динамо».