Агент прокомментировал возможный трансфер Азмуна из «Байера» в «Рому»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Игорю НАЗАРЕНКО прокомментировал возможный трансфер Сердара Азмуна из «Байера» в «Рому».

© ФК "Байер"

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что переход иранца в клуб состоится в ближайшие часы.

– Азмун – хороший футболист. Его проблема в том, что он немножко ленивый, не особо любит работать. Возможно, из-за этого в Германии он и не играл. Тяжело сказать, что он не хотел. Я уверен, что он хотел играть, как-то старался. Но когда человек внутри с ленцой, ближе к 30 годам это исправить сложно.

В Италии тоже нужно работать и много работать. Он туда поехал, чтобы поехать в Европе. Будем надеяться, что все же у него получится. Надо отдать должное, он игрок талантливый. И если бы у него была запредельная самоотдача, он бы смог шагать из чемпионата в чемпионат, – сказал Селюк.

– Были новости, что Азмуном интересовался «Зенит». Много ли петербургский клуб потерял из-за срыва трансфера?

– Азмун, безусловно, знаковый футболист для российского чемпионата. Но «Зенит» же копирует модель «Шахтера» 15-летней давности. Бразильцы не особо воспримут иранца. Если они уже подсели на эту иглу, то там будут управлять бразильцы. Не то, что они придут к Медведеву и скажут, кто должен приехать. А с той точки зрения, что условному Азмуну они пас не дадут, будут пропихивать Кассьерру, потому что он свой латинос.