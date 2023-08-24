Агент утверждает, что «Челси» заинтересован в возвращении россиянки

«Челси» заинтересован в том, чтобы Абдуллина вернулась в команду» — агент
Агент Глеб Разоренов, представляющий интересы Алсу Абдуллиной, заявил, что лондонский «Челси» заинтересован в возвращении россиянки по окончании аренды в «Париже».
В среду пресс служба «Челси» сообщила, что 22 летняя россиянка предстоящий сезон проведет в аренде в парижском клубе.
— Я считаю, что «Париж» — действительно хороший вариант. Во первых, очень конкурентоспособная лига, во вторых, клуб всегда борется за призовые места. Сейчас они участвуют в квалификации Лиги чемпионов и имеют все шансы пройти дальше. Была важна заинтересованность клуба и главного тренера в Алсу. Переход связан с недостатком игровой практики. Здесь сошлось и желание Алсу получать больше минут на поле, и желание «Челси», чтобы она больше играла и быстрее прогрессировала.
Ожидания от этого сезона очень хорошие, дай бог, чтобы у нее получилось быстро влиться в коллектив и понять требования команды. Это может быть взаимовыгодное сотрудничество, «Париж» получает усиление, а Абдуллина будет чаще играть и прогрессировать.
Пока что речь об аренде на сезон. «Челси» заинтересован в том, чтобы она вернулась и играла. Они будут пристально следить за выступлениями Алсу и оценят ее прогресс. Через год будут новые вводные данные и можно вести диалог. Варианты другие были, но на сегодняшний день это оптимальный вариант, — приводит слова Разоренова Metaratings.ru.
В России футболистка выступала за «Чертаново» и «Локомотив», а в 2021 году перешла в лондонский «Челси». В составе «синих» в прошедшем сезоне Абдуллина провела 9 матчей во всех турнирах и отдала три голевые передачи.
В новом сезоне «Париж» примет участие в квалификации Лиги чемпионов.