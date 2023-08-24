Агент утверждает, что «Челси» заинтересован в возвращении россиянки

— Я считаю, что «Париж» — действительно хороший вариант. Во первых, очень конкурентоспособная лига, во вторых, клуб всегда борется за призовые места. Сейчас они участвуют в квалификации Лиги чемпионов и имеют все шансы пройти дальше. Была важна заинтересованность клуба и главного тренера в Алсу. Переход связан с недостатком игровой практики. Здесь сошлось и желание Алсу получать больше минут на поле, и желание «Челси», чтобы она больше играла и быстрее прогрессировала.



Ожидания от этого сезона очень хорошие, дай бог, чтобы у нее получилось быстро влиться в коллектив и понять требования команды. Это может быть взаимовыгодное сотрудничество, «Париж» получает усиление, а Абдуллина будет чаще играть и прогрессировать.



Пока что речь об аренде на сезон. «Челси» заинтересован в том, чтобы она вернулась и играла. Они будут пристально следить за выступлениями Алсу и оценят ее прогресс. Через год будут новые вводные данные и можно вести диалог. Варианты другие были, но на сегодняшний день это оптимальный вариант, — приводит слова Разоренова Metaratings.ru.