Месси нанял себе телохранителя

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси нанял себе личного телохранителя. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает издание, телохранителя для футболиста выбрал совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм. Охранник является бывший спецназовцем армии США, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане и владеет боевыми искусствами. Он также участвовал в нескольких боях ММА.

Сообщается, что телохранитель Месси бегает по кромке поля во время матчей "Интер Майами", чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов. После восьми игр за "Интер Майами" на счету Месси 10 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке.