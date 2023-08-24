Агент Головина прокомментировал его включение в расширенный список сборной России

Агент Головина: конечно, Саша готов приехать в сборную России
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал включение футболиста в расширенный список сборной России. Его включили в список на сентябрьский сбор.
«Саша всегда рад приезжать в сборную. Готов ли он приехать в сентябре? Конечно, готов. Если попадёт в итоговый список, то, конечно, приедет. Он всегда рад бывать в сборной», — цитирует агента «Чемпионат».
Сентябрьский сбор в Новогорске начнётся 4 сентября и продлится до 12 сентября. График товарищеских матчей будет объявлен позднее.
Отметим, что в расширенный список также был включён полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.