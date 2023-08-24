Тренер Колыванов оценил участие медийных команд в Кубке России

Колыванов считает плюсом участие медийных команд в Кубке России
Игорь Колыванов, главный тренер выступающего в группе «Серебро» дивизиона 2А чемпионата страны по футболу ивановского «Текстильщика», после победы его команды в серии пенальти над московским «Амкалом» в Кубке России в комментарии для «Газеты.Ru» положительно высказался об участии медийных команд в данном турнире.
«Это в плюс, все нормально. Пусть играют! Если люди любят их, то пусть эти команды играют, а болельщики ходят на стадион, болеют за них. Для меня главное, чтобы молодые люди не были заняты чем-то нехорошим. А так, они приходят на стадион, болеют, наслаждаются. А молодые парни в этих командах играют. Если сейчас такой бум с медийным футболом, то никуда от этого не деться. Если молодежь приходит поддержать своих кумиров, то хорошо. Главное, чтобы во дворах не шатались», — считает специалист.
«Текстильщик» второй сезон подряд попадает на медийные клубы во второй стадии Кубка России в Пути регионов. В прошлом году команда Колыванова также в серии пенальти была сильнее «2Drots».