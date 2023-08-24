Тренер Колыванов оценил участие медийных команд в Кубке России

«Это в плюс, все нормально. Пусть играют! Если люди любят их, то пусть эти команды играют, а болельщики ходят на стадион, болеют за них. Для меня главное, чтобы молодые люди не были заняты чем-то нехорошим. А так, они приходят на стадион, болеют, наслаждаются. А молодые парни в этих командах играют. Если сейчас такой бум с медийным футболом, то никуда от этого не деться. Если молодежь приходит поддержать своих кумиров, то хорошо. Главное, чтобы во дворах не шатались», — считает специалист.