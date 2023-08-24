Выяснилось, сколько «Удинезе» предложил «Динамо» за Сазонова

Согласно информации издания «Спорт-Экспресс», итальянский клуб «Удинезе» выразил интерес к защитнику московского «Динамо» Сабе Сазонову и предложил за него € 2 млн. Также в услугах 21-летнего футболиста заинтересовано загребское «Динамо».

В прошлом сезоне Сазонов сыграл 24 матча за московский клуб и принял участие в молодёжном чемпионате Европы за сборную Грузии. Его действующее соглашение с «Динамо» рассчитано до июня 2024 года, а его рыночная стоимость составляет € 3 млн. В сезоне-2022/2023 «Удинезе» занял 12-е место в чемпионате Италии.