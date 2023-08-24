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КДК оставил в силе двухматчевую дисквалификацию Сперцяна после удаления в матче Кубка России со «Спартаком»

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе двухматчевую дисквалификацию полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна по итогам матча ФОНБЕТ Кубка России с московским «Спартаком», заявил глава КДК Артур Григорьянц.

КДК вынес вердикт по ситуации Сперцяна
© РИА Новости

Встреча группового этапа Пути РПЛ прошла 27 июля в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В концовке первого тайма Сперцян получил красную карточку за фол против хавбека «Спартака» Антона Зиньковского. Сперцян пропустил матч второго тура группового этапа с «Динамо» (3:4). Встречу третьего тура «Краснодар» проведет с «ПАРИ НН» 29 августа в гостях.