КДК вынес вердикт по ситуации Сперцяна

Встреча группового этапа Пути РПЛ прошла 27 июля в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В концовке первого тайма Сперцян получил красную карточку за фол против хавбека «Спартака» Антона Зиньковского. Сперцян пропустил матч второго тура группового этапа с «Динамо» (3:4). Встречу третьего тура «Краснодар» проведет с «ПАРИ НН» 29 августа в гостях.