Губерниев прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

«Сейчас Дзюбы нет из-за травмы. Предъявлять Карпину претензии бессмысленно, футболист должен быть здоров и готов.



С учетом бэкграунда, который был у Валерия Георгиевича и Дзюбы, их истории взаимоотношений, Артем должен быть здоровым, нацеленным на ворота, как в прошлом сезоне, и быть лучше остальных. Тогда Карпин может наступить на горло собственной песне и позвать его.



У нас нет матчей и соперников, если кого-то вызывать, то нужно дать дорогу молодым», — сказал Губерниев.