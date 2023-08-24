Губерниев прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

Комментатор Губерниев заявил, что Дзюба не вызван в сборную России из-за травмы
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, почему в расширенным составе сборной России нет футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Его слова передает Metaratings.ru.
«Сейчас Дзюбы нет из-за травмы. Предъявлять Карпину претензии бессмысленно, футболист должен быть здоров и готов.
С учетом бэкграунда, который был у Валерия Георгиевича и Дзюбы, их истории взаимоотношений, Артем должен быть здоровым, нацеленным на ворота, как в прошлом сезоне, и быть лучше остальных. Тогда Карпин может наступить на горло собственной песне и позвать его.
У нас нет матчей и соперников, если кого-то вызывать, то нужно дать дорогу молодым», — сказал Губерниев.
24 августа пресс-служба национальной команды опубликовала расширенный список из 36 футболистов, вызванных на сентябрьский учебно-тренировочный сбор команды в Новогорск, который продлится с 4 по 12 сентября.