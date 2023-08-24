Радимов объявил о переходе Погребняка в свою команду

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк будет выступать за медийную команду «Чисто Питер», о чем сообщил главный тренер клуба Владислав Радимов в видео в своем телеграм-канале.

© Спорт день за днем

Сюжет видео начинается с разговора Радимова с нападающим Алексеем Гасилиным, который признается, что не оправдал ожиданий тренерского штаба и болельщиков команды. Наставник «Чисто Питера» соглашается с этим и говорит о новом форварде клуба. Им оказывает Погребняк.

«Гене Миллеру нужен партнер в атаку. Просматривать будем?» - сказал Радимов, похлопывая по плечу Погребняка.

«Гена Миллер, привет! В 4-4-2 мы теперь с тобой в паре. Готов играть 27 числа. Увидимся», - сказал сам Погребняк.

Радимов закончил видеоролик словами, что Погребняка еще посмотрят в тренировочном процессе перед ближайшими матчами «Чисто Питера».

Погребняк заявлял о своей готовности играть за медийную команду из Санкт-Петербурга еще тогда, когда только появились разговоры о ее создании.