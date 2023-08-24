Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна

Тренер сборной России Карпин не вызвал Захаряна для адаптации игрока в Испании
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил отсутствие новичка испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенно составе национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Его слова приводит сайт Российского футбольного союза (РФС).
«Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — сказал специалист.
19 августа Захарян официально перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».
Сбор пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:1).