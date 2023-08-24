Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил отсутствие новичка испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенно составе национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Его слова приводит сайт Российского футбольного союза (РФС).

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«Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — сказал специалист.

19 августа Захарян официально перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Сбор пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.